Pogorel razgledni stolp v Sotini

Rogašovci, 24. oktobra - Policisti so bili ob 4.50 obveščeni, da gori razgledni stolp v Sotini. Po do sedaj znanih podatkih je stolp pogorel v celoti. Na kraju so še gasilci, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Točen vzrok požara bodo policisti poskušali ugotoviti z ogledom na kraju požara, ki ga bodo opravili tekom dneva.