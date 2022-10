Pisatelj Salman Rushdie oslepel na eno oko

New York, 24. oktobra - Britansko-indijski pisatelj Salman Rushdie je po napadu v ZDA, kjer ga avgusta na literarnem dogodku v ameriški zvezni državi New York zabodel 24-letni napadalec, oslepel na eno oko, prav tako ne ne more več uporabljati ene roke, je v pogovoru za španski časnik El Pais potrdil literarni agent Andrew Wylie.