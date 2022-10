Kučan: Volivci prepoznali doslednost stališč Pirc Musarjeve

Ljubljana, 24. oktobra - Nekdanji predsednik države Milan Kučan, ki je pred predsedniškimi volitvami javno podprl odvetnico Natašo Pirc Musar, je po njeni uvrstitvi v drugi krog ocenil, da so volivci prepoznali doslednost njenih stališč in jih je prepričala, da za svojimi stališči in vrednotami tudi stoji in jih bo kot predsednica znala uresničevati.