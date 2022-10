Po 27 letih spet dva Slovenca v veleslalomski deseterici

Ljubljana, 24. oktobra - Kar 27 let je moralo preteči, da sta dva Slovenca znova del najboljše deseterice na veleslalomu svetovnega pokala alpskih smučarjev. Žan Kranjec z drugim in Štefan Hadalin z devetim mestom sta na premieri sezone nad Söldnom ponovila dosežek, s katerim sta 6. januarja 1995 v Kranjski Gori navdušila Mitja Kunc z drugim in Jure Košir s četrtim mestom.