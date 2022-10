Tonin: Cilj, da je NSi in njene vrednote slišana, smo dosegli

Ljubljana, 23. oktobra - Predsednik stranke NSi Matej Tonin je v prvi izjavi po prešteti večini glasov v prvem krogu predsedniških volitev dejal, da so cilj, da se v kampanji sliši glas njihovega kandidata Janeza Ciglerja Kralja, stranke NSi in njenih vrednot, dosegli. Kampanja je po njegovi oceni prispevala tudi k vidnosti, trdnosti in stabilnosti stranke.