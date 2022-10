Ljubljana z zmago na drugo mesto 1. SŽNL

Ljubljana, 23. oktobra - Igralke v 1. slovenski ženski nogometni ligi Triglav Zdravje so odigrale tri od štirih tekem 8. kroga. Že v petek je derbi Pomurja in Olimpije dobil branilec naslova z 2:1, danes pa je Ljubljana s 6:0 odpravila Primorje, Cerklje pa s 6:1 v gosteh Krim. Tekma med Ptujem in Radomljami je preložena na 2. november.