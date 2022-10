Brglez: Ključno je povezovanje Gibanja Svoboda in SD

Ljubljana, 23. oktobra - Kandidat SD in Gibanja Svoboda za predsednika republike Milan Brglez je glede okoli 15-odstotne podpore, ki mu jo kažejo prvi delni izidi, dejal, da ni razočaran in da je treba počakati na več preštetih glasov. Zahvalil se je vsem, ki so glasovali zanj. "Ključno je povezovanje Gibanja Svoboda in SD, ta projekt se bo nadaljeval," je poudaril.