Dva mrtva v prometni nesreči na ljubljanski obvoznici

Ljubljana, 23. oktobra - Na vzhodni ljubljanski obvoznici pred izvozom Bizovik v smeri Malenc se je nekaj pred poldnevom zgodila huda prometna nesreča. V nesreči sta dve osebi umrli, dve sta bili huje poškodovani in sta v smrtni nevarnosti, tri pa so bile lažje poškodovane, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Vzrok nesreče je bila vožnja v nasprotno smer.