Velika zaskrbljenost med samozaposlenimi in mikropodjetji v Nemčiji

München, 13. novembra - Poslovna klima za samozaposlene in mikropodjetja se je v Nemčiji znova močno poslabšala, kaže raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo. Posledično eksistenčne skrbi opazno rastejo in svoje ekonomsko preživetje vidi ogroženo 19,5 odstotka podjetij v tem segmentu. To je bistveno več od 7,5 odstotka v celotnem gospodarstvu.