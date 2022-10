Na predsedniških volitvah do 16. ure glasovalo 34,78 odstotka volilnih upravičencev

Ljubljana, 23. oktobra - Na današnjih volitvah predsednika republike je na voliščih v Sloveniji do 16. ure glasovalo 589.261 volivcev oz. 34,78 odstotka vseh volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila v volilni enoti Kranj, in sicer 36,70-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Maribor, in sicer 32,28-odstotna, je sporočil predsednik DVK Peter Golob.