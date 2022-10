Raperke v Sloveniji: Veš, poetka, svoj dolg?

piše Miša Močilnikar

Ljubljana, 28. oktobra - Raperke v Sloveniji vedo, da imajo kaj ponuditi, toda ali to ve občinstvo? Ko govorimo o raperkah, večina ljudi pomisli na protagonistke novega vala, čeprav Slovenija od 90. let beleži kar 12 raperk in tri skupine. O tem, ali ima rap spol, o mlačnosti in gentrifikaciji rapa so za STA spregovorili Fraw Blanka, Sahareya, Žena in Jizah Dafunk.