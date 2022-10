Vreme: Zvečer in ponoči bo na vzhodu pretežno oblačno, drugod delno jasno

Ljubljana, 23. oktobra - Zvečer in ponoči bo v zahodni polovici Slovenije pretežno oblačno, drugod bo delno jasno, v zatišnih legah lahko nastane megla. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 9, drugod od 12 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo na vzhodu večinoma sončno, na zahodu pa marsikje bolj oblačno. Na severozahodu bodo možne občasne krajevne padavine, drugod bo večinoma suho. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek se bodo padavine na severozahodu krepile in v torek zjutraj razširile nad večji del Slovenije, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo severni veter. Dež bo v torek popoldne oslabel in do večera povsod ponehal, najkasneje na jugu. V sredo bo sončno, po nižinah bo zjutraj megla. Še naprej bo razmeroma toplo.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom in zahodno Evropo vztraja globoko ciklonsko območje. Iznad Sredozemlja se je proti našim krajem razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnim vetrom doteka še vedno precej vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih zahodno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod bo delno jasno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. V zatišnih legah bo možna megla. V ponedeljek bo več oblačnosti v krajih zahodno od nas, v Karnijskih Alpah se bodo pričele pojavljati padavine, drugod bo še deloma sončno. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.