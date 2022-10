Šojgu svari pred domnevno ukrajinsko "umazano bombo"

Moskva/Pariz/Istanbul, 23. oktobra - Ruski obrambni minister Sergej Šojgu se je danes po telefonu pogovarjal s turškim in francoskim kolegom. Tako s Hulusijem Akarjem kot Sebastienom Lecornujem je razpravljal o stanju v Ukrajini in obema sogovornikoma izrazil skrb, da bi Ukrajina lahko uporabila t. i. "umazano bombo", so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva.