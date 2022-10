Izidi veleslaloma v Söldnu

* Izidi: 1. Marco Odermatt (Švi) 2:04,72 59,88 1:04,84 2. Žan Kranjec (Slo) 2:05,48 +0,76 1:00,57 1:04,91 3. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:05,69 +0,97 1:00,83 1:04,86 4. Lucas Braathen (Nor) 2:05,82 +1,10 1:00,29 1:05,53 5. Rasmus Windingstad (Nor) 2:05,83 +1,11 1:01,36 1:04,47 6. Tommy Ford (ZDA) 2:05,88 +1,16 1:02,26 1:03,62 7. Loic Meillard (Švi) 2:05,91 +1,19 1:00,69 1:05,22 8. Alexander Schmid (Nem) 2:06,09 +1,37 1:01,21 1:04,88 9. Štefan Hadalin (Slo) 2:06,10 +1,38 1:02,43 1:03,67 10. Thibaut Favrot (Fra) 2:06,12 +1,40 1:01,70 1:04,42 ... * Vrstni red v svetovnem pokalu: - skupno: 1. Marco Odermatt (Švi) 100 točk 2. Žan Kranjec (Slo) 80 3. Henrik Kristoffersen (Nor) 60 4. Lucas Braathen (Nor) 50 5. Rasmus Windingstad (Nor 45 6. Tommy Ford (ZDA) 40 7. Loic Meillard (Švi) 36 8. Alexander Schmid (Nem) 32 9. Štefan Hadalin (Slo) 29 10. Thibaut Favrot (Fra) 26 ... - posebni seštevek discipline, veleslalom: 1. Marco Odermatt (Švi) 100 točk 2. Žan Kranjec (Slo) 80 3. Henrik Kristoffersen (Nor) 60 4. Lucas Braathen (Nor) 50 5. Rasmus Windingstad (Nor 45 6. Tommy Ford (ZDA) 40 7. Loic Meillard (Švi) 36 8. Alexander Schmid (Nem) 32 9. Štefan Hadalin (Slo) 29 10. Thibaut Favrot (Fra) 26 ...