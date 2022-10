Krimovke do druge zmage v ligi prvakinj

Ljubljana, 23. oktobra - Rokometašice Krima Mercatorja so v 6. krogu lige prvakinj v Ljubljani premagale francoski Brest s 24:22 (12:10). Izbranke Dragana Adžića, ki so tako prišle do druge zmage v skupini A, naslednja preizkušnja v tem tekmovanju čaka 4. decembra, ko bo v Ljubljani gostoval danski Odense.