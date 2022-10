Logar pozval k čim večji volilni udeležbi

Ljubljana, 23. oktobra - Predsedniški kandidat Anže Logar, ki kandidira s podporo volivcev in strank SDS in SLS, je danes na volišču na Parmovi ulici v Ljubljani oddal svoj glas in pozval k čim večji udeležbi na volitvah, ki jih je označil za "praznik demokracije". Poudaril je, da ne želi ugibati, kako bi izgledal morebitni drugi krog predsedniških volitev.