Do 10. ure pet prijav domnevnih kršitev volilnega molka

Ljubljana, 23. oktobra - Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je danes do 10. ure prejela pet obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za štiri zadeve so na inšpektoratu za notranje zadeve že ugotovili, da ne gre za kršitve, eno pa še obravnavajo, so sporočili z ministrstva.