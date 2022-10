Do 11. ure 13,63-odstotna volilna udeležba

Ljubljana, 23. oktobra - Do 11. ure je na volitvah predsednika republike glasovalo 230.933 volivk in volivcev oz. 13,63 odstotka volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Najvišja udeležba je bila v volilni enoti Novo mesto, in sicer 14,90-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Ljubljana - Bežigrad, 12,05-odstotna.