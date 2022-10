Rishi Sunak uradno v tekmi za premierja Velike Britanije

London, 23. oktobra - Rishi Sunak je po več dneh ugibanj potrdil, da se bo potegoval za mesto voditelja konservativne stranke in premierja Velike Britanije, zbral pa je že javno podporo več kot 100 poslancev. Pojasnil je, da lahko popravi gospodarstvo, združi stranko in poskrbi za državo ter da so izzivi še večji kot med pandemijo, poroča britanski BBC.