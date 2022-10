Moskva razmišlja o podaljšanju sodelovanja na ISS

Moskva, 23. oktobra - Moskva razmišlja o podaljšanju sodelovanja na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) do leta 2028 navkljub napetostim z Zahodom zaradi invazije na Ukrajino. Podpredsednik ruske vlade in minister za industrijo Denis Manturov je pojasnil, da bodo tako zagotovili obstoj ruske prisotnosti v vesolju do izgradnje nove postaje.