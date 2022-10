Vreme: Pretežno oblačno, možne kratkotrajne plohe

Ljubljana, 23. oktobra - Danes bo sprva pretežno oblačno in ponekod po nižinah tudi megleno. V zahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji bodo možne kratkotrajne plohe. Popoldne se bo oblačnost trgala, predvsem na vzhodu se bo delno razjasnilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Sredi dneva in popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V ponedeljek bo na vzhodu večinoma sončno, na zahodu pa marsikje bolj oblačno. Na severozahodu bodo možne občasne krajevne padavine, drugod bo večinoma suho. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 9, drugod od 12 do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek se bodo padavine na severozahodu krepile in v torek zjutraj razširile nad večji del Slovenije, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo severni veter. Dež bo v torek popoldne oslabel in do večera povsod ponehal, najkasneje na jugu. V sredo bo sončno, po nižinah bo zjutraj megla. Še naprej bo razmeroma toplo.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom in zahodno Evropo vztraja globoko ciklonsko območje. Iznad Sredozemlja se je proti našim krajem razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnim vetrom doteka še vedno precej vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo predvsem v krajih vzhodno in severno od nas delno razjasnilo. V hribih severovzhodne Italije, zahodne Hrvaške in v Kvarnerju bo občasno rahlo deževalo. Popoldne bo pihal južni do jugozahodni veter. V ponedeljek bo več oblačnosti v krajih zahodno od nas, v Karnijskih Alpah se bodo pričele pojavljati padavine, drugod bo še deloma sončno. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.

Biovreme: Danes vreme večini ljudi ne bo povzročalo večjih težav s počutjem. V ponedeljek čez dan se bo obremenitev stopnjevala. Popoldne bo obremenitev zmerna, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.