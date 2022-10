Spored turnirja v Guadalajari zmotil orkan Roslyn

Guadalajara, 23. oktobra - Američanka Jessica Pegula se je uvrstila v finale teniškega turnirja WTA v Guadalajari v Mehiki, potem ko je v soboto po lokalnem času premagala Belorusinjo Viktorijo Azarenka z 2:0 v nizih. Drugi polfinale med Grkinjo Mario Sakari in Čehinjo Marie Bouzkovo so po prvem nizu prekinili zaradi orkana Roslyn in preložili na nedeljo.