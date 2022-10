Prestolniki po preobratu do zmage nad Kopitarjevimi kralji

Washington, 23. oktobra - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so bili na gostovanju v Washingtonu na dobri poti do zmage, saj so po dveh tretjinah vodili z 2:0. Nato pa je domačinom uspel preobrat in zmaga s 4:3 je ostala doma. Kopitar je odigral 20:57 minute tekme, v tem času pa v statistiko vpisal en strel na gol.