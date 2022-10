Kamničanke še vedno brez izgubljenega niza

Ljubljana, 22. oktobra - Odbojkarice Calcita Volleyja, branilke naslova državnih prvakinj, tudi po štirih krogih novega prvenstva ostajajo brez izgubljenega niza. Proti Sipu Šempetru so se mučile le v prvem nizu, druga dva pa so dobile brez težav. Stoodstotne so še naprej tudi igralke Nove KBM Branik, ki pa so v Grosupljem izgubile drugi niz v sezoni.