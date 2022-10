Neporaženi le še dve ekipi

Ljubljana, 22. oktobra - Po treh sobotnih tekmah se je zaključil 4. krog 1. SKL za ženske, po katerem sta edini neporaženi ekipi le še Cinkarna Celje in Akson Ilirija. Mariborčanke so dosegle prvo zmago v sezoni, ekipa Triglava pa je izgubila še drugič zaporedoma. Tokrat so bile od Kranjčank boljše igralke Derby Ježice.