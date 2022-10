ACH Volley ob točko v Kranju

Ljubljana, 22. oktobra - Odbojkarji ACH Volleyja, branilci naslova in tudi letos prvi favorit državnega prvenstva, so v 4. krogu nepričakovano izgubili točko v Kranju. Hiša na kolesih Triglav ga je močno namučila, vodila z 2:0, a Ljubljančani so še še dovolj hitro zbrali in prišli do preobrata ter zmage. V drugi sobotni tekmi je Calcit s 3:1 ugnal Merkur Maribor.