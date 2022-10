Antwerpen, 22. oktobra - Izenačena polfinala so videli gledalci na teniškem turnirju ATP 250 v Antwerpnu. Američan Sebastian Korda je s 6:7, 6:3 in 7:6 premagal Avstrijca Dominica Thiema, Kanadčan Felix Auger-Aliassime pa je bil boljši od Francoza Richarda Gasqueta s 7:6 in 7:6.