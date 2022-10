Zala Urh četrta na mladinskem SP v šahu

Cagliari, 22. oktobra - Slovenska šahistka Zala Urh je na svetovnem prvenstvu do 20 let, ki je od 12. oktobra potekalo v kraju Cala Gonone na Sardiniji, za las zgrešila bron, osvojila je četrto mesto. Bila je 13. nosilka tekmovanja v konkurenci šahistk in je osvojila osem točk v 11. krogih turnirja. Naslov je osvojila Govhar Bejdulajeva iz Azerbajdžana z 8,5 točke