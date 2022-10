Ljubljana, 22. oktobra - Nogometaši Brava in Celja so odprli 14. krog Prve lige Telemach. A ekipi sta odigrali le en polčas, saj so sodniki zaradi razmočenega igrišča tekmo pred drugim polčasom prekinili. Ekipi bosta ta del igre odigrali v ponedeljek ob 16. uri.