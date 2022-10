V Ukrajini novi napadi na energetsko infrastrukturo

Kijev, 22. oktobra - Rusija je danes znova izvedla zračne napade na več območjih po celotni Ukrajini, kar je sprožilo alarme po številnih mestih. Ukrajinske oblasti in mediji so med drugim poročali o eksplozijah v mestu Rivne na severozahodu države, na območju Kijeva in Odese, poroča nemška tiskovna agencija dpa.