Velik spodrsljaj Liverpoola

London, 22. oktobra - Nogometaši Liverpoola so na prvi tekmi 13. kroga angleške nogometne lige nepričakovano izgubili proti do tega kroga zadnjeuvrščenemu Nottingham Forestu, ki je zabeležil šele drugo zmago v elitni ligi v zadnjih 23 letih in spet vsaj začasno oddal zadnje mesto na prvenstveni razpredelnici Leicestru.