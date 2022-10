Kairo, 22. oktobra - Slovenske strelke Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek so ekipno tekmo na svetovnem prvenstvu v Kairu v disciplini malokalibrska puška v trojnem položaju na 50 m končale na 17. mestu med 22 trojicami. S tem so bile daleč od nadaljevanja tekmovanja.