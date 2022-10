Kongres kitajske komunistične partije utrdil položaj Xi Jinpinga

Peking, 22. oktobra - Delegati kitajske komunistične partije so danes ob zaključku XX. kongresa sprejeli dopolnila k ustavi partije, ki utrjujejo osrednjo vlogo predsednika Xi Jinpinga in odražajo njegovo ideologijo. Imenovali so tudi nov centralni komite, v katerem ne bo več pomembnih predstavnikov iz Xijevega ožjega kroga, med njimi premierja Li Keqianga.