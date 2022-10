SP za ženske: Ponovitev finala že v skupini E, Angležinje z Dankami

Auckland, 22. oktobra - V Aucklandu na Novi Zelandiji so danes izžrebali skupine za žensko svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bosta skupaj organizirali Avstralija in Nova Zelandija. Branilke naslova Američanke se bodo v skupini E med drugimi pomerile z Nizozemsko, Angležinje pa bodo kot evropske prvakinje nastopile v skupini D z Dansko, Kitajsko in eno od kvalifikantk.