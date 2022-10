Vreme: Oblačno

Na severozahodu bo deževalo, dež se bo do večera razširil nad vso državo. Vmes bodo posamezne nevihte, možni bodo tudi krajevni nalivi. Ob morju bo pihal jugo, drugod okrepljen jugozahodni veter, ki se bo popoldne obračal v severnik in nato oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. V prvem delu noči bo dež ponehal. Predvsem na severu se bo delno zjasnilo, nastajala pa bo nizka oblačnost, ponekod tudi megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, v alpskih dolinah okoli 5, ob morju 16 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo zapihal jugozahodnik, oblačnost se bo trgala v vzhodni in deloma severni Sloveniji, predvsem v hribovitih krajih na zahodu se bodo občasno pojavljale plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na vzhodu sončno, na zahodu pa pretežno oblačno, tam bo predvsem v hribovitih krajih občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik, toplo bo. V noči na torek se bodo padavine znova razširile nad vso Slovenijo, dež bo v torek popoldne ponehal.

Vremenska slika: Vremenska fronta valovi od vzhodne Evrope čez Alpe proti jugozahodu celine in bo zvečer prešla naše kraje. Pred njo z jugozahodnikom doteka k nam topel in vlažen zrak, za njo pa se ne bo ohladilo.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo na območju severnega Jadrana in v sosednjih pokrajinah Hrvaške. Sprva bo deževalo v hribovitem svetu Furlanije-Julijske krajine, popoldne se bo dež s posameznimi nevihtami razširil nad večino pokrajin. Ob Jadranu bo pihal okrepljen jugo. V nedeljo bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo predvsem v krajih vzhodno od nas oblačnost trgala. V hribih severovzhodne Italije in zahodne Hrvaške bo občasno rahlo deževalo. Popoldne bo pihal južni do jugozahodni veter.

Biovreme: Danes dopoldne bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Kazal se bo kot povečan notranji nemir, razdražljivost in utrujenost. Popoldne se bo obremenitev stopnjevala in zvečer postopno popustila. V nedeljo vreme večini ljudi ne bo povzročalo večjih težav s počutjem.