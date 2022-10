Čančarjev Denver boljši od prvakov, Dragić s Chicagom poražen

San Francisco, 22. oktobra - Košarkarji Denver Nuggets so ponoči s 128:123 ugnali prvake Golden State Warriors in popravili vtis po porazu na prvi tekmi rednega dela severnoameriške lige NBA. Vlatko Čančar za Denver ni dobil priložnosti za igro, za Chicago Bulls pa je ob porazu s 100:102 proti Washington Wizards dobrih 23 minut igral Goran Dragić in dosegel sedem točk.