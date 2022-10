Newyorški borzni indeksi po daljšem obdobju z občutno tedensko rastjo

New York, 22. oktobra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek po dolgem času sklenili zelo dober trgovalni teden. Vlagatelji so ob začetku objav poročil o poslovanju podjetij v tretjem četrtletju letos uvideli, da lahko podjetja poslujejo dobro tudi v ozračju trepetanja pred visoko inflacijo in visokimi obrestnimi merami.