Olympiakos se je na vrhu pridružil Fenerbahčeju

Ljubljana, 21. oktobra - Košarkarji Olympiakosa so dobili današnji derbi četrtega kroga košarkarske evrolige. V obračunu doslej nepremaganih moštev so se veselili zmage s 97:92 pri Baskonii Vitorii. Na vrhu lestvice so se izenačili s Fenerbahčejem, ki je druga ekipa v ligi s polnim izkupičkom.