Newyorške borze končale v zelenem

New York, 21. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Finančni trgi so pozdravili novico finančnega časnika Wall Street Journal, da si nekateri člani ameriške centralne banke Federal Reserve prizadevajo za upočasnitev tempa zviševanja obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.