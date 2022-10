Ravne na Koroškem, 21. oktobra - Odbojkarji Črnuč so na prvi tekmi 4. kroga 1. DOL Sportklub na Ravnah premagali Domžale Sij Metal s 3:0 (17, 23, 20) in vknjižili drugo zmago v prvenstvu, medtem ko so Ravenčani še brez zmage.