TV Slovenija: Kršitve delavskih pravic tudi v podjetju Z-Line Automotive

Ljubljana, 21. oktobra - Mariborsko podjetje Z-Line Automotive okoli 80 zaposlenim že od marca ni izplačalo plač in poplačalo prispevkov, je danes poročala TV Slovenija. Družba je pred dnevi končala v stečaju, še prej pa so vodilni ustanovili novo podjetje in vanj prezaposlili delavce. S primerom se ukvarja policija, podjetje so že obiskali tudi delovni inšpektorji.