Fajonova v Berlinu vnovič pozvala k podelitvi statusa kandidatke za članstvo v EU BiH

Berlin, 21. oktobra - Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se je na povabilo nemške kolegice Annalene Baerbock udeležila zasedanja zunanjih ministrov Berlinskega procesa. Na njem je vnovič pozvala k podelitvi statusa kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini in hkrati opozorila, da mora nova širitvena metodologija unije temeljiti na zaupanju in rezultatih.