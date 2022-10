Na odboru zelena luč za novelo plačnega zakona v javnem sektorju

Ljubljana, 21. oktobra - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je z devetimi glasovi za in nobenim proti potrdil predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Predlog sledi dogovoru med vlado in sindikati javnega sektorja, kar nekaj razprave pa je bila tudi danes deležna predvidena odprava plačnega stropa in problematika najnižjih plač.