Za ponedeljek napovedane stavke v Žitu ne bo

Ljubljana, 21. oktobra - Potem ko so zaposleni v Žitu pred dvema tednoma zaradi neuspešnih pogajanj z vodstvom družbe o višjih plačah in drugih zahtevah za 24. oktober napovedali opozorilno stavko, je generalni sekretar Sindikata kmetijstva in živilske industrije Boris Frajnkovič za STA potrdil, da stavke ne bo. Z vodstvom so namreč danes dosegli dogovor.