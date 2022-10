Ljubljana, 21. oktobra - Nogometaši Aluminija so v edini petkovi tekmi 13. kroga 2. SNL doma s 4:0 premagali Vitanest Bilje in se vsaj začasno vrnili na prvo mesto prvenstvene razpredelnice. Pred Krko in Rogaško imajo dve točki prednosti, a morajo Novomeščani in Slatinčani svojo tekmo še odigrati.