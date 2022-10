Državna sekretarka Humar v Kanalski dolini o pomenu ohranitve slovenskega jezika in kulture

Trbiž, 21. oktobra - Državna sekretarka na uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je danes med obiskom Kanalske doline v Italiji poudarila pomen ohranitve slovenskega jezika in kulture v regiji. Ob tem je opozorila, da je jezikovna in kulturna moč skupnosti v dolini velikokrat odvisna od gospodarskih in demografskih razmer, so sporočili iz urada.