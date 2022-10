Klakočar Zupančičeva z Zavodom PET o normativni ureditvi varstva in zaščite živali

Ljubljana, 21. oktobra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela predstavnici Zavoda PET Moniko Rijavec in Valentino Horvat Kokalj. V pogovoru sta izpostavili, da se že od ustanovitve zavoda leta 2011, trudijo, da bi se področje delovanja terapevtskih psov zakonodajno uredilo. Da je zdaj pravi čas za to, meni predsednica, so sporočili iz DZ.