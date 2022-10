Ljubljanska borza tretji teden teden zapored z rastjo

Ljubljana, 21. oktobra - Tečaji najpomembnejših vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi so se v tem tednu v povprečju tretjič zapored zvišali. Indeks SBI TOP je glede na zaključno raven s petka pred tednom dni pridobil 0,47 odstotka in teden končal pri 992,98 točke. Promet je bil z nekaj manj kot 3,90 milijona evrov razmeroma skromen, največ so pridobile delnice Petrola.