Obrambna ministra ZDA in Rusije razpravljala o Ukrajini

Washington/Moskva, 21. oktobra - Obrambna ministra ZDA in Rusije sta danes opravila telefonski pogovor, so potrdili v Washingtonu in Moskvi. To je bil drugi pogovor med Lloydom Austinom in Sergejem Šojgujem od začetka vojne v Ukrajini, ki je bila ena od tem pogovorov, poročajo tuje tiskovne agencije.