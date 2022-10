V Kopru bo do pomladi mogoče parkirati tudi brezplačno

Koper, 23. oktobra - Na nekaj najbolj prometnih točkah v Kopru bo do 23. aprila treba plačevati parkirnino le ob delavnikih. V skladu z zimskim parkirnim režimom je mogoče ob koncih tedna in praznikih brezplačno pustiti avtomobil na primer na parkirišču za tržnico izven zapornic, ob stadionu in za Barko. Spremenila so se tudi pravila nakupa abonmajev.